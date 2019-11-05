Son Dakika Haberleri: Karabük Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Karabük Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Karabük Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Karabük Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Karabük Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Karabük Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin Kapullu Mahallesi'nde içme suyu hattı ve yağmur suyu drenaj çalışmaları yaptığını söyledi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin park yapımı çalışmasına, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de istinat duvarı çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Vergili, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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