"Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, nuruyla dünyamızı şereflendirdiği mevlit gecemizin, birlik beraberliğimize, dualarımızın kabulüne ve hayırlara vesile olmasını dilerim. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili mübarek olsun."

Karabük Valisi Fuat Gürel ve diğer protokol üyeleri, Mevlit Kandili dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük gündem haberi | Karabük'te protokolden Mevlit Kandili mesajları - Son Dakika

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