Karabük gündem haberi | Karabük'te protokolden Mevlit Kandili mesajları - Son Dakika
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Karabük gündem haberi | Karabük'te protokolden Mevlit Kandili mesajları

07.10.2022 16:14
Karabük gündem haberi | Karabük'te protokolden Mevlit Kandili mesajları

Gelen Karabük haberine göre Karabük Valisi Fuat Gürel ve diğer protokol üyeleri, Mevlit Kandili dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve diğer protokol üyeleri, Mevlit Kandili dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, Mevlit Kandili'nin duaların kabulüne ve hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti.

Kandilin barış, huzur ve kardeşliğe katkı sunmasını dileyen Gürel, şunları kaydetti:

"Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, nuruyla dünyamızı şereflendirdiği mevlit gecemizin, birlik beraberliğimize, dualarımızın kabulüne ve hayırlara vesile olmasını dilerim. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili mübarek olsun."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da Mevlit Kandili dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük gündem haberi | Karabük'te protokolden Mevlit Kandili mesajları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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