Karabük safranbolu'da 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti - Son Dakika

Safranbolu'da 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 2 bin 237 jandarma erbaş yemin ederek göreve başladı.

Safranbolu'da bulunan 125. Jandarma Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 30'uncu dönem jandarma asayiş branşı 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Orgeneral Çetin, törende yaptığı konuşmada, kursu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi. Kursta başarılı olan uzman erbaşlara Orgeneral Çetin, Valisi Gürel, Korgeneral Çitil ve Albay Başkök tarafından belgeleri verildi.

Törende, uzman erbaşların ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin gösterileri gururla izlendi.