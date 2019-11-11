Karabük'te 67 bin 700 fidan toprakla buluştu

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Karabük'te de 67 bin 700 fidan toprakla buluştu. Karabük Üniversitesi kampüsünde düzenlenen fidan dikim törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Vali Fuat Gürel,?? İnşallah gelecek nesillere çok güzel bir Türkiye bırakırken yeşil bir Türkiye'yi de bırakmış olacağız. Onlara ne yapsak azdır. Onlar ne kadar iyi yetiştirilirse, onlara ne kadar güzel bir ülke bırakırsak onlarda ondan sonraki geleceklere daha iyi iletmiş olacaklar?? dedi. Konuşmaların ardından Vali Gürel ve beraberindekiler kampüste 600 fidan dikti. İl genelinde ise 67 bin 700 fidan toprakla buluşmuş oldu.