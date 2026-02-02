KARABÜK'te ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Cemaller köyünde Sinan Saygun'a ait ahırda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Hayvanın bulunmadığı ahırdaki 2 köpek öldü. Yangın sonrası ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Ahır Yangını: 2 Köpek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
