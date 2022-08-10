Edinilen bilgiye göre olay, Karabük'e bağlı Eflani ilçesinde yaşandı. Jandarma ekiplerine saat 15.00 sıralarında gelen ihbarda Çavuşlar köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Azime Kılıç'ın sabah 10.00'dan bu yana kayıp olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay bölgesine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 85 yaşındaki Azime Kılıç'a ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 85 yaşındaki kayıp kadın ekiplerce bulundu - Son Dakika

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