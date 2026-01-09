Karabük’te Apartman Daireleri Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karabük’te Apartman Daireleri Tahliye Edildi

Karabük’te Apartman Daireleri Tahliye Edildi
09.01.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te istinat duvarında çökme riski nedeniyle 5 daire tahliye edildi, ekipler güvenlik önlemi aldı.

Karabük'te apartmanın istinat duvarının çökme riskine karşı 5 daire tahliye edildi.

Karabük Mahallesi'ndeki apartmanın istinat duvarında çökme riski oluşması üzerine bölgeye polis, AFAD, Karabük Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 15 daireden oluşan 5 katlı apartmanın ilk iki katındaki 5 daire tedbir amacıyla boşaltıldı.

Apartmanın çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alınırken boşaltılan dairelerde yaşayanlardan bazıları yakınlarının yanına gitti.

Ayrıca müteahhidin duvarın devrilme riskine karşı kazıklama çalışması yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karabük, Güncel, Polis, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük’te Apartman Daireleri Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Suriye’den “16.00-18.00 arası Şeyh Maksut’tan“ çıkın çağrısı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Suriye'den "16.00-18.00 arası Şeyh Maksut'tan" çıkın çağrısı
15:44
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı Verdiği para öyle böyle değil
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:03:18. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük’te Apartman Daireleri Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.