Karabük'te Apartman Yangını: 8 Kişi Kurtarıldı

KARABÜK'te 5 katlı apartmanda çıkan yangında binada mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında B.Ç.'ye ait dairenin mutfağında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın ekiplerce söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.