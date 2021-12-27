Karabük'te bütün okullar kütüphaneye kavuştu - Son Dakika

Karabük'te "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı çalışmalarla bütün okullar kütüphaneye kavuşturuldu.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütülen proje doğrultusunda, atölyede ürettikleri malzemelerle merkez ve köy okullarının kütüphanelerini yaptı.

Vali Fuat Gürel, Şehit Mehmet Esen Ortaokulu'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın himayelerinde tüm Türkiye'de başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında önemli bir adımın atıldığını söyledi.

"Kütüphane, medeniyetin emaresidir"

İdareci, öğretmen ve öğrencilerin gayretleriyle bir ayda kentte 54 okula kütüphane hazırlandığını belirterek, "Karabük'te kütüphanesiz okul kalmamış oldu. Kütüphane, medeniyetin emaresidir. Geçmiş medeniyetlere bakıldığında şehirlerin merkezinde kütüphane yer alırdı. Bizim de medeniyetimizin alt yapısında kitap ve kütüphane yer almakta." dedi.

Gürel, çocukların geleceğe eğitimli şekilde taşınması için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından il genelinde yapılan 54 kütüphanenin toplu açılışı yapıldı.

Vali Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, daha sonra kütüphaneyi gezdi.

Gürel ve beraberindekiler öğrencilerle kitap da okudu.