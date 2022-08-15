Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı

15.08.2022 23:56
Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Karabük'te cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Karabük'te cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Bayram M. (32) idaresindeki 34 EAU 693 plakalı cip, Karabük- Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde Yusuf E. (28) yönetimindeki 06 BNS 029 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf E. ile Hakim E. (4), Zehra E. (29), Esma M. (28), Fatma Berfin M. (10) ve Elif Irmak M. (12) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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