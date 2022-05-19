Karabük'te düzenlenen programda Afrika ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te düzenlenen programda Afrika ele alındı

19.05.2022 22:32

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Afrika'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Afrika'ya" programı düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) " Afrika'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Afrika'ya" programı düzenlendi.

KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Afrika'nın geçmişteki ve günümüzdeki jeopolitik konumundan bahsetti.

Karabük'te çok sayıda uluslararası öğrencinin olmasının tesadüf olmadığını belirten Kavas, "Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı da 260 binden fazla." dedi.

Kavas, Afrika'nın yakın geleceğini bilimde gördüklerini ifade ederek, "Bu neticeyle Afrikalılar kıtalarına, kendileri sahip çıkacaklar. Afrika eskiden İngiliz, Fransız, Belçika Afrika'sı olarak anılırdı. Şimdi biz bunu kullanmıyoruz. Herkesin Dakar'ın, Kigali'nin, Gaboron'un nerede olduğunu bilmesi için faaliyetlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da Büyükelçi Kavas'ın kendilerine Afrika'nın kapılarını açan ve Çad ile iş birliklerini sağlayan kişi olduğunu dile getirdi.

TÜGVA Karabük İl Başkanı Muhammed Akif Yağımlı ise, "Gönül coğrafyamızda vizesiz dolaşmaya, hava araçlarımızı uçurmaya, nizam-ı alemi tekrar kurmaya, dilde, işte, fikirde birlik olmaya talibiz. Talip olduğumuz bu amaca emek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımıza ve paydaşlarına, yerelde bu amaca hizmet eden başta rektörümüz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Programının sonunda Rektör Polat, Büyükelçi Kavas'a hediye takdim etti.

Karabük'te düzenlenen programda Afrika ele alındı
Karabük'te düzenlenen programda Afrika ele alındı
Karabük'te düzenlenen programda Afrika ele alındı
Karabük'te düzenlenen programda Afrika ele alındı

YORUMLAR
500
Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü Üç katlı evinin tadilatı için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı Üç katlı evinin tadilatı için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı
Kaynak: AA

Hamit Çepni, Karabük, Afrika, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te düzenlenen programda Afrika ele alındı - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 22:41:01. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te düzenlenen programda Afrika ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement