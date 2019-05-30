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Karabük'te ev yangını

1 saat önce

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde çıkan yangında 2 katlı bir ev zarar gördü.

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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde çıkan yangında 2 katlı bir ev zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Örencik Mahallesi'nde Murat D'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Köylülerin haber vermesiyle olay yerine Safranbolu ve Eflani belediyeleriyle Orman İşletme Müdürlüklerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:09 Kaynak: AA
Örencik, Eflani, Karabük, Güncel
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