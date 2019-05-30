Karabük'te ev yangını
1 saat önce
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde çıkan yangında 2 katlı bir ev zarar gördü.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:09 Kaynak: AA
'ün Eflani
ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde çıkan yangında 2 katlı bir ev zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Örencik
Mahallesi'nde Murat D'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Köylülerin haber vermesiyle olay yerine Safranbolu
ve Eflani belediyeleriyle Orman İşletme Müdürlüklerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
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