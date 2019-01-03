Son Dakika Haberleri: Karabük'te 'Kar' Ulaşımı Durdurdu

Karabük'te 'Kar' Ulaşımı Durdurdu

1 saat önce

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Bolu istikameti, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Karabük'te 'Kar' Ulaşımı Durdurdu, System.String[]
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Bolu istikameti, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasında yer alan, İstanbul ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan D-100 yolu Eskipazar Kemikli Rampaları geçişinde, kar ve buzlanma nedeniyle Bolu yönüne ulaşım durdu. Uzun kuyruklar oluşan yolda sürücüler, yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. 

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Eskipazar, Bolu, Karabük, Kar, Güncel
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