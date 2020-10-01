Karabük'te karantina ihlali yapan kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayan kişi yurda yerleştirildi.

Bazı işlemler için Karabük Valiliğine gelen Ramazan Ü.'nün, görevliler tarafından yapılan HES kodu sorgulamasında evde karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen Ramazan Ü., Katip Çelebi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta karantinaya alınan Ramazan Ü.'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.