Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet eden Şevket Akgül (71) gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah telefonlara cevap vermeyen Akgül'ün oğlu Mustafa Akgül eve geldi. Kapıdan içeri giren oğul Akgül babasının cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.


Yapılan incelemelerde Akgül'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülürken, yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARABÜK

Barış Mahallesi, Safranbolu, Karabük, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı
Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor

Son Dakika Haberleri
20:47 'Sıfır saat' açıklamasının ardından Libya'da çatışmalar şiddetlendi - Son Dakika Haber
20:40 15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev... - Son Dakika Haber
20:37 HDP'li Sırrı Süreyya Önder, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika Haber
20:36 Libya ile 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması' Meclis'e sunuldu - Son Dakika Haber
20:26 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Haber
19:45 AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 20:59:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]