Karabük'te kenevirin hasadına başlandı - Son Dakika

Karabük'te kenevirin hasadına başlandı

14.10.2020 20:15
Karabük'te kenevirin hasadına başlandı, System.String[]

KARABÜK'te, izinli kenevir üretimine başlayan ve 1 dekarlık alanda tohumluk için kenevir ekimini yapan yatırımcı Eda Sezen Ber'e proje danışmanlığı yapan İtalyan Giuseppe Simone Agazzi, işi daha da büyütmek istiyor.

KARABÜK'te, izinli kenevir üretimine başlayan ve 1 dekarlık alanda tohumluk için kenevir ekimini yapan yatırımcı Eda Sezen Ber'e proje danışmanlığı yapan İtalyan Giuseppe Simone Agazzi, işi daha da büyütmek istiyor. Agazzi, yetiştirmesi kolay bitkinin çok geniş bir alanda değerlendirilebildiğini, üreticilere destek olmak istediğini söyledi.

Karabük'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve kenevir ekimiyle ilgili uzmanların görev yaptığı birimin yönlendirmesiyle bu yıl 3 çiftçi tarafından 9 dekar alanda ekim yapıldı. Karabük'ün de aralarında olduğu 19 ilde izinle üretimi yapılan ve geniş kullanım alanı bulunan kenevirin hasadına başlandı. Yaklaşık 6 yıldır ailesi ile birlikte Türkiye'de yaşayan ve Karabük'te bir fabrikada müdürlük yapan İtalyan Giuseppe Simone Agazzi, kenevir yetiştirme kararı alan arkadaşı Eda Sezen Ber'in isteği üzerine proje danışmanlığı yapıyor.

Eda Sezen Ber'in, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yaptığı başvurunun ardından merkez ilçe için ayrılan 1 dekarlık alana tohumluk kenevir ekimi için danışmanlık yapan Agazzi, "Bu yıl arkadaşım bu konu ile alakalı bir projenin başlayacağını söyleyerek benden yardım istedi. Kendisine burada kenevir ekimi hakkında yardımda bulunuyorum. Şu an sezonun sonundayız. Sezonun sonu demek bizim için artık ürünler yetişti ve bunların hasadı demek. Bahsettiğimiz ürün endüstriyel kenevirin tohumlarını almak için buradayız. Özellikle bitkinin tohumunu ve gövdesini almak istiyoruz. Kağıt üstünde baktığımızda buradan 100 kilogram civarında ürün almamız lazım ancak bu sezon biraz kurak geçti onun için kağıt üzerindeki değerlere ulaşıp ulaşmayacağımız konusunda şüphelerimiz var. Hasat bittikten sonra net sayıyı elde edeceğiz. Normal kurallara göre sadece tohum ve gövdesini kullanabiliriz. Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da kullanım alanı çok geniş. Birçok sektörde kullanılabilir ama Türkiye'de kullanımı yaygın değil" diye konuştu.

Kenevir ekimine izin verilen 19 şehirden biri olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ise "Üretim sezonunu için müracaatlara ocak ile mart aylarında başladık. Üreticilerimiz üretim yapmak istedikleri yerdeki mülki amirliklere başvurarak ekim yapmak için talepte bulundu. Müracaatları değerlendirdik. Eskipazar, Merkez ve Safranbolu ilçelerimizde toplam 9 dekar alanda üretime izin verdik. Belki 9 dekar alan az gözükebilir ama tohum üretimi aşamasını düşünecek olursak ve gelecek yıldan itibaren bizim tohum ihtiyacımızı karşılayacağı düşünüldüğünde bizim için önemli rakamlar. Üretim aşamasına nisan ayında başlandı ve şu an hasat aşamasındayız. Dün itibariyle Karabük Merkez ilçesinde 1 dekarlık alanda hasat dönemine başladık. Kenevirlerimizin boyları yaklaşık 5 metreye ulaştı. Bu büyüme bizi ziyadesiyle sevindirdi. Bu sene elde ettiğimiz tohumları gelecek senenin üretiminde de kullanacağız" dedi.


Karabük'te kenevirin hasadına başlandı
Karabük'te kenevirin hasadına başlandı
Karabük'te kenevirin hasadına başlandı
Karabük'te kenevirin hasadına başlandı
Karabük'te kenevirin hasadına başlandı
Karabük'te kenevirin hasadına başlandı
Karabük'te kenevirin hasadına başlandı

Yatırımcı, İtalyan, Kenevir, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karabük'te kenevirin hasadına başlandı - Son Dakika

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