Karabük'te MARZİNC Denetim Komisyonu çalışmaları - Son Dakika

Karabük'te bulunan Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZİNC) Denetim Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrikada denetim yapan komisyon üyeleri, eğitim salonundaki toplantıda basına bilgi verdi.

MARZİNC Genel Müdürü Metin Altan, Karabük Belediyesi ile MARZİNC arasında yapılan protokol doğrultusunda kurulan denetim komisyonunun periyodik aralıklarla denetimlerine devam ettiğini söyledi.

Altan, şöyle devam etti:

"2013 yılından bu yana faaliyette olan bir şirketiz. Ortaklarımızdan aldığımız metalik tozları burada zenginleştiriyor ve elde ettiğimiz ürünün tamamını Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Geçmişte burada birtakım olumsuzluklar yaşandı, bunlardan biri de cüruf stoku meselesi idi, sahadaki cürufun tamamını gönderdik, sahamız şu anda tertemiz ve herhangi bir problem yok, çıkan cürufu ya çimento fabrikalarına ya da bertaraf tesislerine gönderiyoruz. Bir diğer önemli konu ise emisyon konusu. Emisyon değerlerimiz yüzde yüz kontrol altında. Hem bakanlığa, hem de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne online olarak bağlıyız ve bizde değerlerimizi sürekli kontrol ediyoruz. Kaldı ki biz bir ilk yaptık ve Çevre Müdürlüğü önüne bir ekran koyarak değerlerimizi halkımıza da sunduk. Bu komisyon kurulduktan sonra başta arıtma tesisimizde olmak üzere son derece önemli yatırımlar yaptık ve bunların sonucunda deşarjlarda da herhangi bir problem olmuyor. Şu anda çok şükür bir problemimiz yok."

Denetim komisyonunun siyasi partiler ve belediyeden oluşan üyeleri basın mensuplarına yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.