Son Dakika Haberleri: Karabük'te muhtarlar günü kutlandı
Son Dakika Güncel Karabük'te muhtarlar günü kutlandı

Karabük'te muhtarlar günü kutlandı

1 saat önce

Karabük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Karabük'te muhtarlar günü kutlandı, System.String[]

Karabük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.


19 Ekim Muhtarlar Günü Kent Meydanında düzenlenen programa Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berke, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Karabük Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, Karabük Merkez Köy Muhtarları Dernek Başkanı Enver Kemik, meclis üyeleri, gaziler ve çok sayıda muhtar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.


Çelenk sunumunun ardından konuşan Karabük Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, 15 Temmuz darbe girişiminde ve Barış Pınarı Harekatında hayatını kaybeden muhtarları andıklarını ifade etti.


Özen muhtarlığın geçmişi hakkında bilgi verirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, teşekkür etti.


Konuşmaların ardından program sona erdi. - KARABÜK

Karabük Merkez, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu
Günlük burç yorumları 18 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:19:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te muhtarlar günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]