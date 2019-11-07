Son Dakika Haberleri: Karabük'te MYK revize çalışması
Son Dakika Güncel Karabük'te MYK revize çalışması

Karabük'te MYK revize çalışması

7 saat önce

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, "İlimiz haddecilik firmalarının talebi üzerine Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) nezdinde revize çalışması yapıldı.

Karabük'te MYK revize çalışması, System.String[]

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, "İlimiz haddecilik firmalarının talebi üzerine Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) nezdinde revize çalışması yapıldı." dedi.

Mehmet Mescier, yaptığı yazılı açıklamada, MYK tarafından belgelendirilmesi zorunlu meslekler arasına alınan ve Karabük'ün önemli sektörlerinden olan haddecilik seviye 3-4 belgelendirmeleri konusunda firmaların revize talebinin kendilerine geldiğini belirtti.

Talebi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) ilettiklerini ve orada gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Mescier, şunları kaydetti:

"İlimiz haddecilik firmalarının talebi üzerine MYK nezdinde revize çalışması yapıldı. TOBB ve süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek yapılan çalışmaların sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak, haddecilik mesleğinde MYK belgelendirmesi yapacak firmalarımızın herhangi bir konuda mağduriyetinin olmaması amacıyla konu tarafımızdan takip edilmektedir."

Merkez Yürütme Kurulu, Mescier, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü! Bülent Arınç, "KHK faciadır" sözleriyle ilgili geri adım attı: KHK faciadır dememeliydim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:21:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te MYK revize çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]