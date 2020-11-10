Karabük'te öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla "ATA" yazısı oluşturuldu - Son Dakika

Karabük'te öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla "ATA" yazısı oluşturuldu
10.11.2020 20:13
Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı nedeniyle oda ışıklarıyla "ATA" yazısı oluşturuldu.
Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı nedeniyle oda ışıklarıyla "ATA" yazısı oluşturuldu.
Karabük Üniversitesi kampüsündeki 3 bloklu yurtta, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla ışıklı etkinlik yapıldı.
Bloklardaki bazı odaların ışıkları yakılarak "ATA" yazısı oluşturuldu.
Işıkların sabaha kadar açık kalacağı belirtildi.
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