Karabük'te pandemi değerlendirme toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi değerlendirme toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, ilde artış gösteren Kovid-19 vakaları ile ilgili güncel verilerle kontrollü sosyal hayat döneminde alınacak yeni önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Gürel başkanlığında kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından salgın sürecine ilişkin güncel bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, sürveyans ve filyasyon çalışmaları, PCR test sayıları, vakaların oluşum süreçleri ve analizleri ile vakaların yoğun görüldüğü bölgeler, iş yerleri, alınan önlem ve tedbirlere uyum sürecinde yaşanan aksaklıklar, kontrollü sosyal hayat döneminde gerçekleştirilen iş yeri denetimleri ve tüm sağlık birimlerinin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca toplantıda, düğün ve kına gibi organizasyonlarda uyulması gereken kurallar, alınması gereken tedbirlerle yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak yeni kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.