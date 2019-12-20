Karabük'te Şeb-i Arus programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te Şeb-i Arus programı düzenlendi - Son Dakika

Karabük'te Şeb-i Arus programı düzenlendi

6 saat önce

Karabük'te, Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Şeb-i Arus konseri düzenlendi.

Karabük'te Şeb-i Arus programı düzenlendi, System.String[]

Karabük'te, Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Şeb-i Arus konseri düzenlendi.


Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda "Vefa Vakti" temasıyla gerçekleştirilen programda, Karabük Üniversitesi Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından konser verildi.

Araştırma görevlisi Esat Şar'ın şefliğinde, 13 eser seslendiren Tasavvuf Musikisi Korosu, konukların büyük beğenisini topladı.

Programda konuşan Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Türk musikisi alanında çok kıymetli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Mevlana Celaleddin Rumi, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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