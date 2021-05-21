Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Karabük'te su kanalına devrilen aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Muhammet Deniz (37) yönetimindeki 78 AC 365 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp demir korkulukları kırarak Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'ndeki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA
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