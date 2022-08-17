Kaza Karabük- Kastamonu karayolu Çerçenler mevkiinde meydana geldi. S.Y. sevk ve idaresindeki ATV aracı sürücüsünün kontrolünden çıkaran yan yatıp bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Özel Medikar Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yan yatıp bariyere çarpan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.