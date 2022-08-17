Yan yatıp bariyere çarpan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Yan yatıp bariyere çarpan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı

17.08.2022 16:35
Yan yatıp bariyere çarpan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV aracının yan yatarak bariyere çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV aracının yan yatarak bariyere çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Karabük- Kastamonu karayolu Çerçenler mevkiinde meydana geldi. S.Y. sevk ve idaresindeki ATV aracı sürücüsünün kontrolünden çıkaran yan yatıp bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Özel Medikar Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yan yatıp bariyere çarpan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yan yatıp bariyere çarpan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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