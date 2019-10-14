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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

52 dakika önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli görülen bir otomobil, ekipler tarafından Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkisinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramalarda, 36 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ve bir adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Y.Ç. ve R.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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