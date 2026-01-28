Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezindeki 3 ayrı operasyonda, 5 şahsın bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 16,43 gram metamfetamin, çeşitli ebatlarda peçeteye emdirilmiş 4 adet amfetamin maddesi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3. Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?