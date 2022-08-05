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Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında ikamet eden Kadir Ballı'dan (87) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi.

Kaynak: AA

Karabük, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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