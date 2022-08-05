Karabük'te yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.
Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında ikamet eden Kadir Ballı'dan (87) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi.
Kapının açılmaması üzerine durum, polise bildirildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, Ballı'yı yerde hareketsiz halde buldu.
Eve gelen sağlık personeli, Ballı'nın öldüğünü belirledi.
Ballı'nın cesedi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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