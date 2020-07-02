Karabük'te yangın söndürme helikopteri göreve başladı - Son Dakika

Karabük'teki yangınlarda görev yapacak yangın söndürme helikopteri, göreve başladı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından eylül ayına kadar orman yangınlarıyla mücadele için kiralanan helikopterin göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınlarıyla mücadelemize güç katacak olan helikopter, yangın açısından bölgemizin en hassas yeri olan Karabük Orman İşletme Müdürlüğünün Cemaller deposunda konuşlandırılmıştır. 30 Eylül'e kadar Karabük ilimizde bulunulacak olan helikopterimiz, Kamov-32 tipi Rus yapımı olup 3 ton su atma kapasitesine sahiptir. Havada 2 saat 15 dakika kalabilmektedir. Üçü pilot olmak üzere 5 kişilik mürettebatı bulunmaktadır."

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar ile beraber Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, göreve başlayan helikopter ekibi ve Karabük merkezde bulunan yangın ilk müdahale ekibini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyazlı, yangınsız bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.