Son Dakika Haberleri: Karabük'teki Hırsızlık Operasyonu

Karabük'teki Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Karabük'te 7 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

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Karabük'te 7 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki hırsızlık olaylarına ilişkin görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkan Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan H.M. ve E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularından sonra hakimliğe çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

H.M ve E.A'nın adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu düşünülen yüklü miktarda sigara ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel
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