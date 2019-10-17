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Karabük'ten kısa kısa

47 dakika önce

AK Parti Karabük teşkilatı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

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AK Parti Karabük teşkilatı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı açıklamada, PKK/ YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için barış ve huzuru getirmenin şart olduğunu belirtti.

Karabük olarak harekata tam destek verdiklerini belirten Altınöz, "Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimizle." ifadesini kullandı.

Türk bayrağını alan vatandaşlar, askerlere dua etti.

AK Parti milletvekilleri TBMM'de Safranbolu lokumu ikram etti

AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, TBMM'de milletvekillerine, meclis personellerine ve misafirlere Safranbolu lokumu ikram etti.

Milletvekili Güneş, yaptığı açıklamada, meclis çalışmalarının bazen yoğun, bazen de stresli geçtiğini ifade ederek, "Biz de hem yöremizin tanıtımına katkı sağlamak hem de çalışmalara moral olması açısından böyle bir ikram düşündük. Vekillerimiz lokumları çok beğendi. Önümüzdeki dönemlerde de yine başka vesilelerle ikramımız olur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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