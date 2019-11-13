Karabük'ten kısa kısa

İl Milli Eğitim Müdürlüğü kalitesini tescilledi.



ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini aynı anda yerine getiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kalite belgeleri, düzenlenen törenle verildi.



Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen sertifika törenine, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Mevlid-i Nebi Haftası

Karabük'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Vali Fuat Gürel'in de katılım sağladığı konferansta Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç tarafından "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verildi.

Başkan Vergili: "Karabük 4 yıl içerisinde emsalsiz bir şehir olacaktır"

Karabük Belediyesi tarafından gençleri spora yönlendirmek için amatör spor

kulüplerinin faydalanabileceği ve standartlara uygun bir şekilde yapılacak olan halı sahanın

temeli, Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Çobantepesi mevkinde düzenlenen törenle atıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin katılımlarıyla gerçekleştirilen temel atma törenine, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Emekliler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vergili, "Karabük 4 yıl içerisinde emsalsiz bir şehir olacaktır." dedi.

İsmetpaşa ve Esentepe'de çalışmalar sürüyor



Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalara devam ediyor.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Arkadaşlarımız program dahilinde çalışmalara devam ediyorlar." dedi.



Mevsim şartları el verdiği sürece çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Köse, "Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde bitirilen Barış Mahallesi ve Şahbey sokaktaki yol çalışmalarının hemen ardından ihtiyaç duyulan bölgelerde hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Kısa sürede bitirip sezon sona ermeden vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda diğer mahallelerimize geçeceğiz." diye konuştu.

Başkan Köse, "Vatandaşlarımızla iç içeyiz"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile vatandaşlarını taleplerini bire bir almak üzere yapılan halk günü toplantıları devam ediyor.



Makam odasında gerçekleşen toplantıda başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu.

Vatandaşlarla tek tek yakından ilgilenen Köse, gerçekleştirilen toplantılarda amaçlarına ulaştıklarını, her daim iç içe olduklarını söyledi.



Safranbolu halkının ihtiyaçlarını, taleplerini birinci ağızdan almak istedikleri için halk günü toplantılarına başladıklarını ifade eden Köse, "Toplantılara vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Bizler de onların taleplerini müdürlüklerimizin programı dahilinde hızlı bir şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca sadece talepleri almakla kalmıyor, takibini de yapıyoruz. Bu vesileyle bizlerden desteklerini esirgemeyen ve güvenen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.