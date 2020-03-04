Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Karabük Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAKKA Karabük Koordinatörü Sakin Eren, 2019 yılında il genelinde 9 teknik destek projesi ile 741 kişinin nitelikli konularda eğitim aldığını ve bu projelere 172 bin 280 lira destek sağladıklarını ifade etti.

Sakin Eren'e verdiği bilgiler için teşekkür eden Vali Gürel, çalışmalarında başarılar diledi.

MAKS bilgilendirme toplantısı, Vali Gürel başkanlığında yapıldı.



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amaçlanan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden görevlendirilen personelin yaptıkları çalışmaların değerlendirildiği "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi" (MAKS) toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı.



Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan ve proje hakkında yetkili idarelerin yapması gereken iş ve işlemlerin anlatıldığı ve bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği, binalar üzerindeki numaraların tamamlattırılması kararının alındığı toplantıya Vali Gürel'in yanı sıra, vali yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ile il genelindeki belediye başkanlıklarının ilgili birim yetkilileri, İl Özel İdaresi ve Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri katıldı.

Şehit ailesine ziyaret

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, beraberinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile 1989 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Emin Karma'nın 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.



Şehidin babası Şakir Karma'yı ziyaret ederek sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulunan Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, aile ile bir süre sohbet etti.

Öte yandan Halk Günü Toplantısı da yapan Gürel, Fatih İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Fatih İmam Hatip Ortaokulunu ile il merkezinde oturan bazı aileleri ziyaret etti.

Safranbolu Belediyesi personeline deprem eğitimi

Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belediye personeline 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle eğitim düzenlendi.



Birkaç oturumdan oluşan eğitime belediyenin tüm birimlerinden personel katıldı. Deprem anında neler yapılmalı, nasıl korunmalı ve ilk yardım konusunda bilgilendirme sunumu yapılarak eğitim tamamlandı.