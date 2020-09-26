Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesini ziyaret etti.

Şube Başkanı Muhittin Yılmaz'dan yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler alan Gürel, dernek üyeleriyle bir süre sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresinin destekleriyle alınan 20 tekerlekli sandalyeyi sosyal mesafe kuralına uymak amacıyla tedbir olarak üyelere randevu ile dağıttıklarını ifade ederek, engellilere yönelik hür türlü etkinlik ve çalışmaya destek veren Vali Gürel'e teşekkür etti.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Valilik Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü de hazır bulundu.

Vali Gürel Aşure Günü etkinliğine katıldı

Vali Fuat Gürel, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Gürel ve beraberindeki protokol üyelerine, şehitlerin ruhuna ithafen aşure ikramı yapıldı.

Etkinlik, tüm şehitler için Kur-an'ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile sona erdi.

TOKİ konutları için banka kredisi şartı kaldırıldı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Belen Mahallesi'nde TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesinde, konut almak için banka kredisi alma şartının kaldırıldığını bildirdi.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirdikleri görüşmeler ve çalışmalar neticesinde konut almak için banka kredisi alma şartının kaldırıldığının müjdesini aldıklarını ifade ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Karabük Belen Mahallesi'nde 1144 TOKİ konutu yapıldı. Yapılan konutların bir kısmı kura çekimi ile emekli hak sahiplerine, bir kısmı da dar gelirli ailelere verildi. Dar gelirli hak sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemesi doğrultusunda bankaya yönlendirildi ancak yaşı 70'in üzerinde olan hak sahiplerine bankalar kredi vermediği için hak sahibi olan dar gelirli vatandaşlarımız kuradan yararlanamıyorlardı. Yaptığımız görüşmeler neticesinde konut almak için banka kredisi alma şartı kaldırıldı."

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Çetinkaya, mazbatasını aldı

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Özkan Çetinkaya, mazbatasını aldı.

Mazbatasını Karabük Merkez İlçe Seçim Kuruludan alan Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, Karabük Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni yönetim olarak AK Parti'ye yakışır bir şekilde çalışacaklarını belirten Çetinkaya, "Her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız. Kongremizde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçilen bütün arkadaşlarımızla birlikte Karabük'ümüz için var gücümüzle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.