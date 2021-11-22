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Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

22.11.2021 14:05
Karabük'ten kısa kısa

Karabük İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 70 milyon lira olarak onaylandı.

Karabük İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 70 milyon lira olarak onaylandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen'in başkanlığını yaptığı İl Genel Meclis toplantılarının son oturumunda, Karabük İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 70 milyon olarak oybirliğiyle kabul edildi.

Gerçekleşen toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mesut Aydın tarafından 2022 yılı tahmini bütçesi okundu. Sözen'in oylamaya sunmasıyla bütçe, meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin sona erdiği 20 günlük maratonun ardından özverili çalışmalarından dolayı İl Genel Meclis Üyelerine teşekkür eden Başkan Sözen, bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Safranbolu'da çiçek ekimi

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde çiçek dikimine ve ağaçlandırmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı yazılığı açıklamada, belediye serasında 60 bin kışlık çiçek üretildiğini ve dikimlere başlandığı söyledi.

Esentepe Mahallesinde 315 ağaç dikildiğinden bahseden Köse, "Esentepe ve Barış mahalleleri ile Göztepe ve Tarihi Çarşı bölgelerinde ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Çok daha yeşil, göze çok daha hoş gelen bir Safranbolu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda refüjlerde çeşitli fidanları toprakla buluştururken, şehri kendi seramızda ürettiğimiz kışlık çiçeklerimizle de güzel bir görünüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Başkan Köse, bu bağlamda 150 top akasya ağacı, 165 çınar yapraklı akçaağaç, şimşir, kartopu, leylak gibi çeşitli mevsimsel çiçek ile 2 bin gül ile parklara bodur ağaç dikiminin tamamlandığını, refüjlere toplamda 60 bin adet hercai menekşe dikiminin devam ettiğini aktardı.

Köse ayrıca hafta sonu sanayi bölgesinde yapılan çalışmalardan dolayı meydana gelen çöplerin temizliğini ardından da yıkama çalışmasının yapıldığını kaydetti.

Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa

Mesut Aydın, Ahmet Sözen, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika


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