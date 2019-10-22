Son Dakika Haberleri: Karabük uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar
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Karabük uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar

1 saat önce

Uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılarKarabük'te, fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in kentin tanıtım filmini çektiği kameranın bulunduğu drone, uçurumdaki ağaca takıldı.

Uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar

Karabük'te, fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in kentin tanıtım filmini çektiği kameranın bulunduğu drone, uçurumdaki ağaca takıldı. Belder, beraberindeki arkadaşıyla birlikte tüm zorlukları aşıp 1,5 saat sonra cihazına kavuştu.

Cemil Belder ve arkadaşı, Karabük'ün tanıtım filmini hazırlanma çalışması kapsamında drone ile Bolkuş mevkiine geldi. Bolkuş köyü mevkiinde tünelden çıkan trenin orman ve Filyos Irmağı manzarası eşliğindeki yolculuğunu görüntüleyen drone, uçurumdaki ağaca takılı kaldı. Belder, cep telefonundaki koordinatlar yardımıyla cihazın tam yerini tespit ederek harekete geçti. 2 arkadaş, uçuruma tırmandı ve drone'u takılı olduğu yerden aldı. Arkadaşlar bu sefer uçurumdan aşağıya doğru hareket etti. Arkadaşlar, bir süre ise gök gürültüsüyle birlikte sağanağa yakalandı. Cihazın zarar görmemesi için yelekle üzeri örtüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tehlikeli yolculuk ve yıldırımın düşme anı ise Belder'in cep telefonuna yansıdı.

Karabük uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:53 Kaynak: DHA
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