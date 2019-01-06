Son Dakika Haberleri: Karabük'ün 4 İlçesinde Kar Tatili

Karabük'ün 4 İlçesinde Kar Tatili

11 dakika önce

KARABÜK'ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Karabük'ün 4 İlçesinde Kar Tatili, System.String[]
KARABÜK'ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık İlçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır. Karabük merkez ve köyleri ile diğer ilçelerimizdeki kar yağışı takip edilmektedir." - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:09 Kaynak: DHA

Eflani, Yenice, Eskipazar, Karabük, Güncel
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