ATV aracıyla duvara çarpan sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
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ATV aracıyla duvara çarpan sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada

03.09.2022 01:03
ATV aracıyla duvara çarpan sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp bir apartmanın duvarına çarpan ATV sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp bir apartmanın duvarına çarpan ATV sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Emek Mahallesi Muradiye Caddesinde meydana geldi. Kamil Özer idaresindeki ATV aracı Safranbolu istikametine seyir halindeyken hız kesici kasise hızla girip kontrolünü kaybettikten sonra iş yerinin önündeki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka kısmı havaya kalkan araçtaki sürücü yere düştü. Ölümden dönen sürücünün o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sürücünün yardımına iş yerinde çalışan vatandaşın yetiştiği yer alıyor.

İnşaat yetkilisi Ali Paşa Orhan, güvenlik kamerasını incelediklerini, bir süre dinlenen sürücünün zarar verdiği olay yerinden uzaklaşmasına tepki gösterdi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ATV aracıyla duvara çarpan sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATV aracıyla duvara çarpan sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
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