Karabükspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı
55 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, salı günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, salı günü sahasında oynayacağı Adanaspor
maçının hazırlıklarını tamamladı.
Karabükspor ligin 27. haftasında salı günü saat 16.00'da Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Adanaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Çamlık
Sahası'nda sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.
Kırmızı-mavililerde kart cezalısı bulunmazken sakatlıkları bulunan ve son antrenmanda yer almayan Fatih
Tultak ve Ali Kemal Yılmaz
Adanaspor maçında forma giyemeyecek. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:29 Kaynak: İHA
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