Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları başladı
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Karabükspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Karabükspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.


Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması, pas çalışması ve dar alanda oyun çalışması yaptı. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Etimesgut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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