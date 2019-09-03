Karabükspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları başladı
1 saat önce
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması, pas çalışması ve dar alanda oyun çalışması yaptı. - KARABÜK
Raketle hakeme tepki gösteren Mike Bryan'a 10 bin dolar ceza! Bekir İrtegün, Sakaryaspor ile anlaştı Menemenspor'da Webo transferi gerçekleşmedi! Fenerbahçe, Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak