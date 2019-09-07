Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Karabükspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

49 dakika önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karabükspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve el pası çalışması yaptı. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Etimesgut, Çamlık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:15 Kaynak: İHA
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