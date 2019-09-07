Karabükspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
49 dakika önce
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:15 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve el pası çalışması yaptı. - KARABÜK
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