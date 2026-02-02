Karaburun\'da 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 2'si çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 2'si çocuk 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.