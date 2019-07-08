Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyesi mobil ekibinden ihtiyaç sahiplerine ziyaret
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Karacabey Belediyesi mobil ekibinden ihtiyaç sahiplerine ziyaret

6 dakika önce

BURSA'nın Karacabey Belediyesi'nce ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek faaliyetleri sürdürülüyor.

Karacabey Belediyesi mobil ekibinden ihtiyaç sahiplerine ziyaret, System.String[]
BURSA'nın Karacabey Belediyesi'nce ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek faaliyetleri sürdürülüyor. Belediye tarafından daha önce destekte bulunulan kişileri tekrar ziyaret eden mobil ekip, sorunların çözümü için değerlendirmelerde bulunuyor.
Karacabey Belediye Meclis üyelerinden Arzu Uray, Hatice Kılıç ve Sosyal Yardımlaşma Sorumlusu Kefaiddin Yıldırım'ın da yer aldığı ziyaretlerde çalışmalar, yerinde kontrol ediliyor. Engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri ziyaret edilerek, diyalog halinde olunup, ihtiyaçlara yeterli cevabın verilip, verilmediğine bakılıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Geçen yıl mobil ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz proje çerçevesinde, binlerce eve giren ekiplerimiz pek çok düşkün ve yardıma acil ulaşması gereken ailelere ulaşmıştı. O an için öncelikle vatandaşlarımızın gereksinimleri karşılanmış ve devletin imkan sağladığı ilgili kurumlarla da bu kişiler diyaloga geçirilmişti. Şimdi ise bu kayıt altına aldığımız aileleri tek tek ziyaret ederek devam eden tedavilerini öğreniyor, ihtiyaçlarına verilen cevapları yerinde değerlendiriyor ve sorunlarını dinliyoruz. Bu tür çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.
Öte yandan kırsal mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ekipler bu zamana kadar Ekmekçi, Akçakoyun, Danışment, Sazlıca ve Ovahamidiye mahallelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Ziyaretlerin belirli aralıklarla tekrar yapılacağı bildirildi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:51 Kaynak: DHA
Karacabey Belediyesi, Hatice Kılıç, Karacabey, Bursa, Yerel
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