Karacabey Belediyesi'nden çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika

Karacabey Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl da bayramı evlerinde geçirmek zorunda kalan yetim ve yardıma muhtaç çocukları evlerinde ziyaret etti.

Ekipler, kapı kapı dolaşarak çocuklar için özel hazırlanmış hediye paketlerini teslim ederken, çocukların mutluluğuna da ortak oldu.

Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek paha biçilemez

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya hissettiğimiz bu dönemde, pandemiden dolayı güle oynaya parklarda, sokaklarda vakit geçiremeyen çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa gülümsetmek için evlerinde çocuklarımızı ziyaret ettik ve hediyelerle bayram öncesi onları sevindirelim istedik. Karacabey Belediyesi olarak, yetim çocuklarımızla her yıl iftar yemeğinde bir araya geliyorduk. Onu da pandemi dolayısıyla bu yıl ev ziyaretleri programı içerisine almış olduk. Çocuklarımız, kuşkusuz bu sürecin en çok etkilenenleri arasında. İnşallah pandemi en kısa sürede sona erdiğinde, çocuklarımız yeniden güle oynaya parklardaki yerlerini alıp, arkadaşlarıyla birlikte doyasıya vakit geçirecekler. Onların yüzlerindeki gülümsemeyi, mutluluğu görmek paha biçilemez. Bu vesileyle, herkese hayırlı bayramlar diliyor, Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.