Karacabey Belediyesi'nden çocuklara moral ziyareti - Son Dakika

Bursa Karacabey Belediyesi, salgın nedeniyle bu yıl bahar aylarını evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklar için kurduğu özel ekiple kapı kapı gezerek, çocukları ziyaret ediyor. Kapı zillerini çalarak çocukların karşısına çıkan Nasreddin Hoca ile Minyon Robot ise çocukları hem şaşkına çeviriyor hem de mutlu ediyor.



Karacabey Belediyesi, son günlerde salgın nedeniyle evde kalan çocuklar için kurduğu özel ekip ile ev ev dolaşıp, çocuklara çeşitli hediyeler götürüyor. Nasreddin Hoca ile Minyon Robot'u karşısında gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemezken, sürpriz ziyaretlerden dolayı da büyük mutluluk yaşıyor.



Çocuklarımızın güle oynaya parklara koşacağı günleri bekliyoruz



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada,"Her yıl 23 Nisan'dan itibaren ilçemizdeki çocuklarla iftar başta olmak üzere pek çok etkinlikte bir araya geliyorduk. Bu yıl malum salgın yüzünden bir araya gelemeyince, tedbirler nedeniyle biz onlara gittik. Evlerinde çocuklarımızı ziyaret ettik ve hediyelerle Ramazan Bayramı öncesi onları sevindirelim istedik. Ayrıca belediye olarak yetim çocuklarımızla her yıl gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğimiz vardı. Onu da bu yıl ev ziyaretleri programı içerisine alarak,çocukları evlerinde ziyaret etmiş olduk. Çocuklarımız kuşkusuz bu sürecin en çok etkilenenleri arasında. Havaların da ısınmasıyla dolduracakları sokaklar, parklar boş kaldı. Bir an önce, güle oynaya parklardaki yerlerini almalarını umut ediyoruz" dedi.



Öte yandan, ziyaretlerde Nasreddin Hoca da maskeli şekilde çocukların karşısına çıkarken, çocukları evlerinde kalmaları ve dışarı çıktıkları anda da maske takmaları konusunda uyardı. - BURSA