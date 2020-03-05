Karacabey Belediyespor'dan kan bağışına destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor'dan kan bağışına destek - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor'dan kan bağışına destek

7 saat önce

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz ve Belediyespor futbolcuları, Türk Kızılay'ına kan bağışladı.

Karacabey Belediyespor'dan kan bağışına destek, System.String[]

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz ve Belediyespor futbolcuları, Türk Kızılay'ına kan bağışladı.


Karacabey Belediyespor Kulübü, kan bağışının önemine dikkat çekmek için, Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Türk Kızılay Kan Tırı'nda kan bağışında bulundu.


Belediyespor Kulübü'nün, Genç Fenerbahçeliler Derneği öncülüğünde gerçekleştirdiği kampanya ilgi gördü. Kan bağışında bulunan Teknik Direktör Erdoğan Yılmaz, "Kan bağışı hayat kurtarır. Meslek itibariyle bazen kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz ve üzülüyoruz. Ancak insan hayatı kadar değerli bir şey yoktur. Her şey onun önündedir. Kulüp olarak buna destek verdik. Bugün böyle bir organizasyon içindeyiz. Çok güzel bir organizasyon ve insan hayatı çok değerlidir. Biz de ona katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Erdoğan Yılmaz, Karacabey, Kızılay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de hava gerginliği! Türk F-16'lar Rus askeri uçaklarına karşı havalandı
Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:52:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey Belediyespor'dan kan bağışına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]