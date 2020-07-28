Karacabey Belediyespor'dan 'satış' iddialarına tepki

Bursa'da Karacabey Belediye spor'un satın alınarak, Bursaspor FK ismiyle Bursaspor'un yerine geçirileceğine ilişkin birtakım iddialara Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker sert tepki gösterdi. Ülker, iddiaların maksatlı olduğunu dile getirdi.

"Son günlerde camiamıza ve göz bebeğimiz Karacabey Belediyespor ile ilgili bizim bilgimiz dışında birtakım konular kamuoyunu meşgul etmektedir" diyen Başkan İsmail Ülker, Karacabey Belediyespor olarak 3'üncü Lig şampiyonluğu ile birlikte büyük bir sevinç yaşattıklarını hatırlattı.