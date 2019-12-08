Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği: 0-0 - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği: 0-0

6 saat önce

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Özer Özden (x), Aydın Karsavuran (x), Mert Türk (x)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xx) - Hasan Güleryüz (x), Oğuz (x), Sergen (x), İlyas (x), Muhammet (x), Abuzer (x), Said (x) (Dk.63 Ömer), Gökhan (x) (Dk.

Karacabey Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği: 0-0, System.String[]

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Özer Özden (x), Aydın Karsavuran (x), Mert Türk (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xx) - Hasan Güleryüz (x), Oğuz (x), Sergen (x), İlyas (x), Muhammet (x), Abuzer (x), Said (x) (Dk.63 Ömer), Gökhan (x) (Dk.89 Ahmet), Onur (xx), Rasimcan (x)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Alper (x) - Mahmuthan (x), Berat (xx), Ahmet (xx), Selman (x), Ömer (x) (Dk.46 Atakan), Metin (xx), Ferhat(xx), Ahmet Kutluer (x) (Dk.85 Emre), Salih (x) (Dk.46 Onuray), Fahrettin (x)

SARI KARTLAR: Gökhan, İlyas (Karacabey Belediyespor) - Alper, Salih (Darıca Gençlerbirliği)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Aldığı beraberlik sonrasında Karacabey Belediyespor 32 puanla liderliğini sürdürdü.

3'üncü dakikada İlyas'ın ortasına Oğuz'un müsait pozisyonda kafa vuruşu sonucunda top az farkla auta çıktı.

12'nci dakikada Said ortaladı, Oğuz'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

25'inci dakikada Abuzer'in ceza sahası dışından vuruşunda top auta gitti.

39'uncu dakikada Gökhan'ın vuruşunda top auta çıktı.

67'nci dakikada Atakan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Selman'ın vuruşunda top kaleci Hasan'da kaldı.

69'uncu dakikada Gökhan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abuzer'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca Karacabey Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.


- Bursa
Darıca Gençlerbirliği, Ömer Gökhan, Karacabey, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:52 Kaynak: DHA
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