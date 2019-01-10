Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip ile Karacabey'de uyuşturucu satanlara yönelik yaptığı operasyonlar neticesinde N.T.(62), E.Ö. (54), A.Y. (38) ve Ö.K.'nin (53) evlerine baskın düzenledi. Şahısların ikametlerinde 141 gram esrar, 15 adet uyuşturucu tabanca, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:28 Kaynak: İHA
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