Karacabey'e salça fabrikası yatırımı çağrısı - Son Dakika

Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılayan Karacabey, bu alanda gerçekleşecek fabrika yatırımlarıyla ülkemizde öncü durumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Türk Şeker Fabrikaları, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Marmarabirlik ve Pankobirlik gibi Türk tarımının çatı kuruluşlarına Karacabey'de salçalık domates fabrikası kurmaları ve katma değerli üretime katkı sağlamaları yönünde yatırım davetinde bulundu.

Daha önce atıl durumda olan Susurluk Şeker Fabrikasının tekrar faal hale gelmesi için büyük rol üstlenen Ali Özkan, şeker pancarı üretiminin hem Karacabey tarımı, hem de bölgenin kalkınması açısından son derece önemli sahip olduğunu söyledi. Özkan, yeni salçalık domates tesislerinin de gelmesiyle Karacabey'in salça üretiminde çok farklı noktaya ulaşacağını belirtti.

İlçede 'rampa' diye tabir edilen ve alım fiyatlarını düşüren mekanizmaların bu yıl üreticiyi zor durumda bıraktığını, ancak Türk Şeker Fabrikası sayesinde salçalık domatesin 0,50 kuruştan işlem görüp mağduriyetin önüne geçildiğini hatırlatan Ali Özkan, ilçede üretim potansiyelini artırmak için önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Türk Şeker Fabrikaları, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Marmarabirlik gibi çatı kuruluşlara seslenerek, Karacabey'de salçalık domates fabrikası kurmaları yönünde yatırım davetinde bulunan Başkan Ali Özkan, "Geniş coğrafyasında verimli tarım arazileriyle Türkiye'nin üretim merkezi olan Karacabey'imiz, tarım ve sanayie dayalı güçlü ekonomisi ile son yıllarda ciddi bir hamle içerisinde. Biz de 3T vizyonumuzun önemli parçalarından biri olan tarımsal kalkınmaya yönelik hamlelerimizle, ilçemizi her anlamda geliştirmeye devam ediyoruz. Bu noktada, Türk Şeker, Tarım Kredi Kooperatifleri, Marmarabirlik ve Pankobirlik gibi çatı kuruluşlarımız üreticilerimizin her zaman yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Ülkemizin bu köklü kuruluşlarına, Karacabey'de salçalık domates fabrika kurmaları ve katma değerli üretime katkıda bulunmaları davetinde bulunmak istiyoruz" dedi. - BURSA