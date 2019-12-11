Karacabey'in tatil beldelerinde hummalı çalışma - Son Dakika

Karacabey Belediyesi, ilçenin yazlık tatil bölgesi olan Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu hattında çalışmalara devam ediyor.Belediye ekipleri kış öncesi park bahçelerden, yağmur suyu giderlerine, çevreye atılan moloz ve çöplerden ara yolların düzenlenmesine kadar pek çok alanda çalışmalarını tamamladı.



Belediye ekipleri kış öncesi park bahçelerden, yağmur suyu giderlerine, çevreye atılan moloz ve çöplerden ara yolların düzenlenmesine kadar pek çok alanda çalışmalarını tamamladı. Muhtarlıklarla koordineli bir şekilde, kış öncesi yapılması gereken çalışmaların tamamlandığını duyuran Belediye Başkanı Ali Özkan, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için köşe bucak hummalı bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.



Molozla mücadele tatil bölgesinde de sürüyor



Karacabey şehir merkezinde, zabıta ekiplerinin sıkı denetime aldığı kaçak moloz dökümüne yönelik uygulanan denetimler Boğazköy, Yeniköy, Bayramdere ve Kurşunlu hattında da sürüyor. Özellikle bölgenin doğal dokusuna zarar vermemesi için yoğun çaba sarf edilen kaçak moloz dökümüne karşı, zabıta ve jandarma denetimlerini sıklaştırıyor.



Ayrıca belediye ekipleri Boğazköy, Bayramdere ve Kurşunlu mahalle muhtarlıkları ile istişare ederek kış öncesi bazı yollarda da düzenlemeler yaparken, Bayramdere ve Yeniköy çevresinde dağdan inen su yataklarında kütük ve taşların birikmesiyle oluşan tıkanmaları da yine iş makineleri ile açtırılmasını sağladı. Özellikle aşırı yağışlarda taşkın yaşanmaması için önemli olan bu çalışma, olası sel baskınlarının da önüne geçmesi açısından önem arz ediyor.



Piknik alanları tertemiz



Yoğun bir yaz sezonun ardından, sonbaharla birlikte tatil bölgesinde tadilat ve bakım işlerini de üstlenen ekipler, Yeniköy piknik alanın ve Kurşunlu Ihlamur Park başta olmak üzere tüm park ve bahçelerdeki ağaçların budanmasından, sosyal araç ve gereçlerin bakım ve onarımına kadar çalışmaları tamamladı. Temizlik çalışmalarının yanı sıra, ağaçlarda gerekli budama işlemleri de titizlikle yürütüldü.



Karacabey Longozunda genel temizlik yapıldı



Karacabey Belediyesi'nin hassasiyetle üstünde durduğu alanların başında gelen Karacabey Longozunda da temizlik ekipleri yaptıkları detaylı temizlikle, özellikle kaçak atılmış bazı moloz yığınlarını iş makineleri ile tamamen ortadan kaldırdı. Jandarma ile istişare halinde hareket eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak moloz dökümü ve kum alımını önemli ölçüde azaltırken, ormana daha önceden atıldığı tespit edilmiş bazı atıklar belediye ekiplerince titizlikle ortadan kaldırıldı. Ekiplerin bölgede çevre kirliliğine karşı denetimleri ise sürüyor.



Ayrıca ekipler, hayvan sahiplerinin büyük ve küçükbaş hayvanlarını şehir içine başıboş salmalarına karşı da tedbirlerini alarak, kural dışı davrananlara tutanak tutuyor. - BURSA